دوشانبي، 28 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان بواقع 324 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 3424 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن 47 حالة وفاة سجلت في عموم البلاد. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 1575 شخص.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 3424 شخص في طاجكستان

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