بشكيك، 28 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 1594 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي في بشكيك أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 326 موظف. وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 16 شخصا. وتعافى من المرض 1066 مصاب وترخصوا.

AZERTAG.AZ : إصابة 1594 شحص بكورونا في قيرغيزستان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده