ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا

تبيليسي، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا.

زاد عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 442 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 8216 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 4772 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

تم تسجيل 15 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 113 شخص.