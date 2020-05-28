  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    تبيليسي، 28 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا.

    زاد عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 442 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 8216 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 4772 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    تم تسجيل 15 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 113 شخص.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:١٨]
    إصابة 1594 شحص بكورونا في قيرغيزستان
    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 3424 شخص في طاجكستان
    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
    تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة من الفيروس التاجي في مصر
    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎١]
    الخارجية التركية: نرحب برفض قرار الإفراج الشرطي عن الإرهابي الأرميني الذي قتل دبلوماسياً تركياً
    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في أرمينيا