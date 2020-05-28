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    النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني في يوم الجمهورية

    ٢٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٣٠]

    باكو ، 28 مايو ، أذرتاج

    هنأت النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الجمهورية.

    تفيد أذرتاج أن جاء في صفحة الإنستغرام الرسمية للنائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا: "أهنئ بصميم القلب الشعب الأذربيجاني بأجمعه بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية وأتمنى لكل مواطن أذربيجاني الصحة والسراء والحب والسعادة! نرجو أن يدوم استقلالنا إلى الأبد! فليحفظ الله سبحانه وتعالى أذربيجاننا الحبيبة! "

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني في يوم الجمهورية
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