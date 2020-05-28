النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني في يوم الجمهورية
AzerTAg.az
٢٨.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٠]
باكو ، 28 مايو ، أذرتاج
هنأت النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الجمهورية.
تفيد أذرتاج أن جاء في صفحة الإنستغرام الرسمية للنائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا: "أهنئ بصميم القلب الشعب الأذربيجاني بأجمعه بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية وأتمنى لكل مواطن أذربيجاني الصحة والسراء والحب والسعادة! نرجو أن يدوم استقلالنا إلى الأبد! فليحفظ الله سبحانه وتعالى أذربيجاننا الحبيبة! "
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