باكو ، 28 مايو ، أذرتاج هنأت النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الجمهورية. تفيد أذرتاج أن جاء في صفحة الإنستغرام الرسمية للنائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا: "أهنئ بصميم القلب الشعب الأذربيجاني بأجمعه بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية وأتمنى لكل مواطن أذربيجاني الصحة والسراء والحب والسعادة! نرجو أن يدوم استقلالنا إلى الأبد! فليحفظ الله سبحانه وتعالى أذربيجاننا الحبيبة! "

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا تهنئ الشعب الأذربيجاني في يوم الجمهورية

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