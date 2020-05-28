صحيفة "البيروانو" لبيرو تنشر مقالاً بعنوان "ذكرى جمهورية أذربيجان الديمقراطية"

واشنطن، 28 مايو، أذرتاج

نُشر المقال بعنوان "ذكرى جمهورية أذربيجان الديمقراطية" في صحيفة "البيروانو" (El Peruano) الرسمية البيروفية.

تفيد أذرتاج أن المقال يُبلغ القراء البيروفيين أن 28 مايو - يوم الجمهورية هو تاريخ مهم في حياة الشعب الأذربيجاني وتم إنشاء أول جمهورية ديمقراطية علمانية في الشرق الإسلامي وهي جمهورية أذربيجان الديمقراطية مع اعتماد بيان الاستقلال في عام 1918. كما يركز المقال على المسار الصعب والمجيد لجمهورية أذربيجان الديمقراطية خلال فترة وجودها القصيرة وإنجازاتها العظيمة في العديد من المجالات المهمة للغاية للدولة والمجتمع وكذلك أسباب انهيارها.

ويشار إلى أن أذربيجان استعادت استقلالها عام 1991 نتيجة لحركة التحرير الوطني لشعبنا الذي خلد دائماً في قلبه حلم الدولة المستقلة .

يلفت المقال انتباه القراء إلى حقيقة أنه نتيجة للسياسة بعيدة النظر للزعيم الوطني حيدر علييف الذي وصل إلى السلطة بإرادة الشعب الأذربيجاني فقد تطورت البلاد في جميع المجالات وأصبحت أذربيجان رائدة في المنطقة.

كما يشار إلى أنه بفضل الإدارة الحكيمة والناجحة والفعالة بقيادة الرئيس إلهام علييف عززت جمهورية أذربيجان المستقلة وذات السيادة والديمقراطية تطورها في جميع المجالات وأصبحت دولة حديثة وعلمانية يحكمها حكم القانون.