الرئيس العراقي بعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني

باكو، 28 مايو (أذرتاج).

بعث الرئيس العراقي برهم صالح ببرقية تهنئة الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بمناسبة يوم الجمهورية في اذربيجان. ورد في البرقية:

"فخامة الرئيس إلهام علييف المحترم

رئيس جمهورية أذربيجان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني باسمي شخصيا ونيابة عن الشعب العراقي أن ابعث لفخامتكم أصدق التهاني وأحر التبريكات لمناسبة العيد الوطني لبلدكم الصديق متمنيا لكم موفور الصحة والتوفيق وللشعب الاذري مزيدا من التقدم والازدهار داعيا الباري عز وجل أن يجنبكم محنة جائحة كورونا ، مؤكدين حرص العراق على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا الصديقين.

مع اسمى اعتباري

برهم صالح"