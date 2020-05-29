تمديد إغلاق الحدود حتى 15 يونيو

باكو، 29 مايو (أذرتاج)

يتم تمديد اغلاق حدود الدولة حتى 15 يونيو عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ان معظم الدول قامت بتمديد اغلاق حدودها وتأجيل رحلاتها الجوية في اطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تحليلا لآخر تطورات الاوضاع في العالم بسبب الوباء العالمي، تقوم أذربيجان بتمديد التقييدات على الدخول والخروج جوا وبرا من منافذ حدودية لاذربيجان باستثناء نقل الشحن والرحلات المستأجرة حتى 15 يونيو عام 2020.