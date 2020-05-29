خلق نظام المراقبة العام لمكافحة عدوى COVID-19

باكو، 29 مايو، أذرتاج

خلق نظام "القواعد للجميع" على موقع www.koronavirusinfo.az. في إطار إجراءات مكافحة النوع الجديد من عدوى الفيروس التاجي (COVID-19) .

وأبلغ مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان أذرتاج أن الغرض من المشروع هو تعزيز الرقابة العامة على الامتثال للقواعد في مناطق ومجالات النظام الصحي الخاص خلال الوباء.

يمكن للمواطنين أن يبلغوا عن معلومات حول الانتهاكات في تجارة المنتجات الغذائية ومؤسسات المطاعم العامة والسياحة والضيافة والنقل العام ومراكز الاستقبال ومناطق التجارة والمكاتب والخدمات المختلفة، وكذلك في المواقع الأخرى بواسطة رقم (+99451 206 55 72) ل WhatsApp على البوابة. يجب أن تكون المعلومات مصحوبة بصور فوتوغرافية تؤكد الانتهاكات.

وبهذه الطريقة، سيتمكن المواطنون من تقديم الدعم العام لمنع تفشي عدوى فيروس التاجي (COVID-19) في البلاد من خلال إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب خلال نظام الحجر الصحي.

ستنشر المعلومات حول الانتهاكات على البوابة الإعلام مع الحفاظ على سرية المخبر، وكذلك بنشرها في وسائل الإعلام ستؤمن الإدانة العمة للمنتهكين. وفي الوقت نفسه، يمكن جلب المنتهكين لإلى مسؤولة إدارية أو جنائية وفقاً للقانون.

يمكن العثور على التعليمات المنهجية لرابطة الوحدات الطبية المحلية (TƏBİB) التي تنظم مجالات مختلفة من النشاط في مجال الوقاية من تفشي فيروسات التاجية (COVID-19) والسيطرة عليها على www.koronavirusinfo.az.