قرار مجلس الوزراء حول متطلبات استخدام وسائل الحماية الفردية لمجاري التنفس في نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 29 مايو، أذرتاج

وقع رئيس الوزراء علي أسدوف مرسوماً "حول متطلبات استخدام وسائل الحماية الفردية في نظام الحجر الصحي الخاص".

وأخبر المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أذرتاج أن المرسوم ينص على ما يلي:

1 - من أجل منع التفشي الجماعي لنوع جديد من عدوى الفيروس التاجي (COVID-19) في أراضي جمهورية أذربيجان في الحالات التالية يتوجب الاستفادة من وسائل الحماية الفردية (كمامات طبية أو قماش أو قناع التنفس وإلخ) مع مراعاة نظام المسافة الاجتماعية:

1.1. في المركبات المستخدمة في لنقل الركاب (الحافلات وسيارات الأجرة ومترو الأنفاق والسكك الحديدية وإلخ) بين المدن (بين المقاطعات) وداخل المدن (داخل المقاطعات) ؛ 1.2. في الأسواق والمطاعم العامة المغلقة ومرافق التجارة والخدمات (باستثناء الحالات التي يكون فيها من الضروري إزالة وسيلة حماية الجهاز التنفسي الفردية اعتماداً على نوع الخدمة المقدمة في تلك المرافق) ؛ 1.3. في المناطق المخصصة لاستقبال المواطنين وخدمة المواطنين في مباني أجهزة الدولة (المؤسسات) ؛ 1.4. في مجالات المباني الخاصة للأفراد والكيانات القانونية المستخدمة لخدمة العملاء ؛ 1.5. في المكاتب الميدانية المفتوحة ومواقع الإنتاج ؛ 1.6. في الأماكن المغلقة وأماكن العبادة والمؤسسات العلمية والصحية والمرافق الاجتماعية والثقافية وغيرها من المرافق المغلقة المماثلة التي تعتبر آثاراً تاريخية وثقافية ؛ 1.7. في طوابير أمام محطات النقل العام ومكاتب التذاكر وأجهزة الصراف الآلي ومحطات الدفع والتجارة ومرافق العمل والخدمات ؛ 1.8. في حالات أخرى عندما يستحيل الحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الأشخاص في الأماكن العامة في الهواء الطلق حيث يتجمعون ويكون لديهم اتصال وثيق.

2. لا يحل استخدام وسائل الوقاية التنفسية الفردية محل التدابير الوقائية الأخرى (النظافة والمسافة الاجتماعية وما إلى ذلك) ضد النوع الجديد من عدوى فيروس التاجي (COVID-19) ويجب مواصلة هذه الإجراءات الوقائية.

3. يترتب على انتهاك متطلبات الجزء 1 من هذا القرار المسؤولية المنصوص عليها في قانون الجرائم الإدارية لجمهورية أذربيجان.