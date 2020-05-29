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    مقر العمليات: تم تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص مع بعض التسهيلات

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 29 مايو، أذرتاج 

    أتخذت تدابير فعالة لمنع تفشي نوع جديد من عدوى فيروس التاجي (COVID-19) في البلد خلال الفترة الماضية وتم التحكم في انتشار العدوى. ومع ذلك، مع استمرار الوباء في العالم ولا توجد الأدوية لمعالجة COVID-19، وكذلك لا يوجد لقاح ضد المرض يجب أن تصبح مكافحة الفيروس جزءاً من الحياة اليومية للجميع. يتوجب على كل شخص الالتزام الصارم بالقواعد والمتطلبات الصحية وحفظ الصحة القائمة من أجل حماية نفسه وأقاربه وأفراد المجتمع الآخرين بناءً على المسؤولية الاجتماعية ودعوة الآخرين إلى هذا النشاط.

    في نفس الوقت وبعد تحليل الوضع الصحي الوبائي وتوصيات منظمة الصحة العالمية، سيتم تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى الساعة 00:00 يوم 15 يونيو 2020.

    في الوقت نفسه، تقرر إزالة بعض القيود بموجب نظام الحجر الصحي الخاص من الساعة 00:00 يوم 31 مايو 2020:

    ● تلغى القيود المفروضة على عدد الموظفين في الوكالات الحكومية في مدن باكو وسومغايت وكنجه ولانكاران ومقاطعة أبشيرون ؛

    ● يستأنف نشاط مراكز التسوق الكبيرة ومراكز التسوق في الدولة (باستثناء أنشطة مراكز الترفيه للأطفال وغيرها من دور السينما والمطاعم العامة) ؛

    ● يُسمح بتنظيم مسابقات رياضية في الهواء الطلق دون حضور المتفرجين.

    ● تقدم الخدمات في المطاعم والمقاهي وبيوت الشاي، وكذلك في جميع المطاعم العامة الواقعة في مدن باكو وسومغايت وكنجه ولانكاران ومقاطعة أبشيرون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً (تستبعد استخدام الشيشة وأدواتها وإقامة الاحتفالات والمراسم الجماعية بحضور أكثر من 10 أشخاص في جميع المطاعم العامة في جميع أنحاء البلاد) ؛

    وتجدر الإشارة إلى أن نظام العمل في المناطق المسموح لها بالعمل أثناء الوباء يجب أن يتم وفقاً للقواعد والمبادئ التوجيهية الصحية الوبائية ذات الصلة التي يوفرها مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان. يؤدي انتهاك القواعد إلى تحمل المسؤولية الإدارية والجنائية المنصوص عليها في القانون.

    ندعو الجميع مرة أخرى إلى اتباع قواعد النظافة الفردية، وكذلك التدابير الطبية والوقائية للحصول على الحد الأدنى من الاتصال مع الغرباء في الأماكن العامة، للامتثال لشروط التدابير الوقائية الحالية. من الضروري استخدام وسائل الحماية والحفاظ على المسافة الاجتماعية في الأماكن المحددة وفقًا للحالة الصحية والوبائية.

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