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    طبيب: تعافى 518 شخص وتوفي 9 مصابين من كوفيد 19

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٤]

    باكو، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 592 شخص وتوفي 10 مصابين من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال الاصبوع الماضي. وتعافى 518 شخص وفقد 9 مصابين حياتهم من هذا المرض خلال الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات قالها رامن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة وحدات المناطق الطبية طبيب في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

    قال إن عدد المصابين تجاوز عدد الشفاء خلال الأيام الأخيرة. على الرغم من زيادة عدد المصابين بالفيروس التاجي، لم تحدث زيادة كبيرة في الوفيات.

    AZERTAG.AZ :طبيب: تعافى 518 شخص وتوفي 9 مصابين من كوفيد 19
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