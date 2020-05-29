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    إصابة 2485 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا

    ٢٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]

    صوفيا، 29 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 8 أشخاص جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلغاريا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات في البلاد ان العدد الإجمالى للإصابات وصل إلى 2485 شخص وبلغت حالات التعافى 1023 حالة.

    وفقد 134 شخص حياتهم.

    AZERTAG.AZ : إصابة 2485 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا
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