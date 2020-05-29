بشكيك، 29 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 1662 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي في بشكيك أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 330 موظف. وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 16 شخصا. وتعافى من المرض 1088 مصاب وترخصوا.

AZERTAG.AZ : إصابة 68 شحص بكورونا في قيرغيزستان

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