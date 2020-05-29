طبيب: تسجيل حالات الاصابة الزائدة عن 200 حالة في أذربيجان لاول مرة

باكو، 29 مايو ، أذرتاج

قال رامن بايراملي إن اكثر من 200 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سجل في أذربيجان لاول مرة حيث أن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اكتشفت اليوم لدى 230 شخص آخر.

أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة المناطق الطبية في مؤتمر صحفي منعقد في 29 مايو اليوم نظم من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء قوله إن عدد الفحوص الطبية لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليوم يبلغ 4934 ويصل عددها العام الى 289 الف و603 فحص طبي الى اليوم.

واضاف رئيس طبيب أن الفحوص الطبية قد وجهت الى مجموعات مستهدفة وهم ذوو الأعراض والمتوجهين الى خدمة الاسعاف 103 والذين كان لهم اتصال بهم ويبلغ عدد الفحوص الطبية لكل مليون ساكن 30 الف فحص طبي.

وما زال 1806 مريض فاعل يتلقون العلاج لدى 22 مستشفى ذات النظام الخاص حاليا ومنهم 79 مريضا في العناية المركزة والامراض الباطنية ومنهم 21 مريضا مربوطا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وزاد انه هناك زيادة في عدد المرضى وعدد المرضى بالاحوال الحرجة.