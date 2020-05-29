توقع استعادة الرحلات الجوية الى كنجة ونخجوان بدء من 8 يونيو

باكو، 29 مايو ، أذرتاج

قال رامن بايراملي انه تتوقع استعادة تنفيذ الرحلات الجوية الى كنجة ونخجوان بدء من 8 يونيو.

أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة المناطق الطبية في مؤتمر صحفي منعقد في 29 مايو اليوم نظم من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء قوله إنه ينتظر انخفاض في عدد الرحلات الجوية الداخلية والدولية مفيدا أن هذه المسائل قيد المناقشة ايضا بجانب تقييد عدد الركاب على متون الطائرات وتلك تجربة دولية مطبقة لقاء الحفاظ على مسافة امنة وامن طاقم الطائرة والركاب.

واضاف بايراملي أن مسألة منح جواز سفر خاص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قيد البحث ايضا.