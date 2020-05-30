طبيب: تسجيل 867 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الخمسة ايام
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢٠ [٠٠:٠٢]
باكو، 29 مايو ، أذرتاج
أبلغ رامن بايراملي أن عدد حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال الخمسة ايام من الاسبوع الحالي بلغ 867 حالة.
أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة المناطق الطبية في مؤتمر صحفي منعقد في 29 مايو اليوم نظم من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء قوله إن عدد حالات الاصابة يتزايد كلما يستمر رفع القيود وتخفيف القواعد.
وتابع أنه اكتشفت عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الاسبوع الماضية لدى 848 شخص وكان هذا الرقم يعادل خلال اسبوع 11-17 مايو 755 فيما كان يساوي في اسبوع 4-10 مايو 587 حالة اصابة.
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