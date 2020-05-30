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    اكثر من 10 ملايين احتياطي من أقنعة الوجه الواقية في أذربيجان

    ٣٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [٠٠:٥‎١]

    باكو، 29 مايو ، أذرتاج 

    قال رامن بايراملي إن إنتاج المطهرات وأقنعة الوجه الواقية في مستوى مرضية للدرجة الكافية بجانب استمرار عملية الاستيراد.

    أفادت أذرتاج عن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة المناطق الطبية في مؤتمر صحفي منعقد في 29 مايو اليوم نظم من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء قوله إن البلد فيه اكثر من 10 ملايين احتياطي من اقنعة الوجه الواقية ولا مشكلة في هذا الصدد.

    AZERTAG.AZ : اكثر من 10 ملايين احتياطي من أقنعة الوجه الواقية في أذربيجان
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