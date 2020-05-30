استئناف الرحلات الجوية الداخلية في تركيا في 1 يونيو
AzerTAg.az
٣٠.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٤٦]
اسطنبول ، 30 مايو (أذرتاج)
تستأنف الرحلات الجوية الداخلية في تركيا ابتداء من الأول من يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلات الجوية ستسير في المرحلة الاولى من اسطنبول الى انقرة وانطاليا وازمير وترابزون.
ان الرحلة الاولى ستكون من اسطنبول الى انقرة في الساعة العاشرة صباحا.
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