أذربيجان هي الأولى بين الدول التي تتلقى تركيا الغاز الطبيعي منها

باكو، 30 مايو، أذرتاج

استوردت تركيا في مارس 924 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان.

تفيد أذرتاج أنه ورد هذا في البيان من هيئة تنظيم سوق الطاقة التركي(EPDK). ويشار إلى أنه في مارس، زاد حجم الغاز الذي استوردته تركيا من أذربيجان بمقدار 65 مليون متر مكعب مقارنة بشهر فبراير. في مارس، احتلت أذربيجان المرتبة الأولى بين أكبر مستوردي الغاز في تركيا.

في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، تلقت تركيا مليارين و728 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان.

في العام الماضي، بلغت واردات الغاز الطبيعي للدولة الشقيقة من أذربيجان 9 مليارات و593 مليون متر مكعب.

تستورد تركيا الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر خط أنابيب جنوب القوقاز TANAP (باكو - تبليسي - أرضروم). في الربع الأول، كان متوسط الحجم اليومي لخط أنابيب جنوب القوقاز 33.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. تم إنفاق حوالي 12 مليون دولار في التشغيل و2 مليون دولار في النفقات الرأسمالية على أنشطة الاستهلاك والإنتاج المستدامين وخط الأنابيب الموسع (CQBKG) في ثلاثة أشهر.

تم تشغيل خط أنابيب جنوب القوقاز في أواخر عام 2006 وأنه ينقل حالياً الغاز الطبيعي من حقول شاه دنيز إلى أذربيجان وجورجيا وتركيا. وبدأ خط الأنابيب الموسع في توصيل الغاز التجاري إلى تركيا في يونيو 2018. لدى خط الأنابيب الموسع المشغلان وهما BP التي هي المشغل التقني المسؤول عن بناء وتشغيل مرافق CQBKG وأما المشغل الثاني وهي شركة SOCAR Midstream Operations هي المشغل التجاري المسؤول عن العمليات التجارية لخط الأنابيب. والمستثمرون في شركة خطوط أنابيب جنوب القوقاز هم: BP (المشغل) حصتها 28.8 % وAzSCP حصتها 10 % و Southern Gas Corridor Midstream حصتها 6.7 % وPetronas حصتها 15.5% وLUKoil حصتها %10 وNICO حصتها 10% وTPAOحصتها 19% .

بدأت الإمدادات الأولى للغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب الغاز TANAP الذي تم تشغيله في مدينة إسكي شهر التركية في 12 يونيو 2018 كما كانت مخططة في 30 يونيو 2018 . يعتبر خط أنابيب TANAP جاهزاً لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا منذ 1 يوليو من العام الماضي. ستنقل خط TANAP 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا هذا العام و6 مليارات متر مكعب في عام 2021. تم تشغيل المرحلة الثانية من خط أنابيب TANAP في 30 نوفمبر من العام الماضي.

في الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، تم تصجير 1.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خط أنابيب TANAP. منذ تشغيلها وقد نقل أكثر من 5.1 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر TANAP منذ 1 مايو من هذا العام.

تعود 51% من أسهم TANAP إلى Southern Gas Corridor CJSC و7% إلى STEAS و30% إلى Botas و12% إلى BP.