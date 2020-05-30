عقد الاجتماع ال179 لمجلس وزراء أوبك عبر الفيديو

باكو، 30 مايو، أذرتاج

سيعقد الاجتماع ال179 لمجلس وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 9 يونيو في شكل مؤتمر بالفيديو.

تفيد أذرتاج نقلاً عن أوبك عن عقد الاجتماع الحادي عشر لوزراء أوبك والدول غير الأعضاء فيه عبر الفيديو في 10 يونيو.

من الجدير بالذكر أن أذربيجان انضمت الى "بيان التعاون" الذي تبنه وزراء أوبك + في اجتماعيهم في يومي 9 و12 أبريل هذا العام والذي وافقوا فيه على خفض سقف إنتاج النفط الخام اليومي إلى 9.7 مليون برميل في مايو-يونيو و7.7 مليون برميل في يوليو – ديسمبر و5.8 مليون برميل من يناير عام 2021 إلى أبريل 2022.

بموجب الاتفاقية الجديدة، يجب على أذربيجان التي أنتجت 718 ألف برميل من النفط الخام يومياً في أكتوبر 2018، خفض الإنتاج من ذلك المستوى بمقدار 164 ألف برميل في الفترة من مايو إلى يونيو من هذا العام. خلال هذه الفترة ، يجب أن تحافظ أذربيجان على إنتاج يومي من النفط الخام عند 554 ألف برميل.

تم تحديد سقف الانتاج في أذربيجان عند 131 الف برميل في يوليو - ديسمبر و98 الف برميل في 2021 وأبريل 2022. وفقاً للحصص، يجب ألا يتجاوز حجم الإنتاج اليومي من النفط الخام في بلدنا عن 587 ألف برميل من 1 يوليو إلى نهاية العام، و620 ألف برميل من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

اعتباراً من 1 مايو، تجري عملية تقليل الإنتاج اليومي في حقول "أذربي- تشيراغ – غوناشلي العميقة" من انتاج وحدة Azneft الإنتاجية وكما في المشاريع المشتركة وشركات العمليات.