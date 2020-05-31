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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٤٩]

    باكو، 31 مايو ، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أبريل نيسان كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0255

    أورو EUR 1 1.8459

    دولار أسترالي AUD 1 1.1155

    روبل بلاروس BYN 1 0.6984

    ريال برازيلي BRL 1 0.3186

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0936

    كرون دنماركي DKK 1 0.2475

    لاري جورجي GEL 1 0.5297

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2256

    دينار الكويت KWD 1 5.4871

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3937

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0715

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0959

    كرون النرويج NOK 1 0.1651

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4061

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3187

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2053

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

    دولار تايوان TWD 1 0.0571

    ليرة تركيا TRY 1 0.2444

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0632

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0441

    كرون التشيك CZK 1 0.0681

    يوان الصين CNY 1 0.241

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1193

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4859

    كرون السويد SEK 1 0.1726

    فرنك سويسرا CHF 1 1.744

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1409

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.5959

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2036

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0168

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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