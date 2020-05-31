باكو، 31 مايو ، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أبريل نيسان كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0255 أورو EUR 1 1.8459 دولار أسترالي AUD 1 1.1155 روبل بلاروس BYN 1 0.6984 ريال برازيلي BRL 1 0.3186 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0936 كرون دنماركي DKK 1 0.2475 لاري جورجي GEL 1 0.5297 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2256 دينار الكويت KWD 1 5.4871 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3937 بيسو المكسيك MXN 1 0.0715 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.0959 كرون النرويج NOK 1 0.1651 زلوتي بولندا PLN 1 0.4061 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3187 دولار سنغافورة SGD 1 1.2053 ريال السعودية SAR 1 0.4523 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166 دولار تايوان TWD 1 0.0571 ليرة تركيا TRY 1 0.2444 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0632 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0441 كرون التشيك CZK 1 0.0681 يوان الصين CNY 1 0.241 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1193 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4859 كرون السويد SEK 1 0.1726 فرنك سويسرا CHF 1 1.744 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1409 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5959 بيسو تشيلي CLP 100 0.2036 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0168 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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