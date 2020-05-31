البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 31 مايو ، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 6 أبريل نيسان كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0255
أورو EUR 1 1.8459
دولار أسترالي AUD 1 1.1155
روبل بلاروس BYN 1 0.6984
ريال برازيلي BRL 1 0.3186
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0936
كرون دنماركي DKK 1 0.2475
لاري جورجي GEL 1 0.5297
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2256
دينار الكويت KWD 1 5.4871
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.3937
بيسو المكسيك MXN 1 0.0715
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.0959
كرون النرويج NOK 1 0.1651
زلوتي بولندا PLN 1 0.4061
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3187
دولار سنغافورة SGD 1 1.2053
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166
دولار تايوان TWD 1 0.0571
ليرة تركيا TRY 1 0.2444
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0632
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0441
كرون التشيك CZK 1 0.0681
يوان الصين CNY 1 0.241
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1193
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4859
كرون السويد SEK 1 0.1726
فرنك سويسرا CHF 1 1.744
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1409
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.5959
بيسو تشيلي CLP 100 0.2036
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0168
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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