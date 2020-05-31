المجلس الوطني يعقد اجتماعا عاما تاليا
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢٠ [١١:٠٨]
باكو، 31 مايو ، أذرتاج
يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاما تاليا له في 31 مايو.
أفادت أذرتاج أن رئيسة البرلمان صاحبة غفاروفا افتتحت الاجتماع العام وقدمت جدول أعماله.
ويتضمن جدول الاعمال 12 مسألة .
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