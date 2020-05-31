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    سياسة


    المجلس الوطني يعقد اجتماعا عاما تاليا

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٠٨]

    باكو، 31 مايو ، أذرتاج

    يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاما تاليا له في 31 مايو.

    أفادت أذرتاج أن رئيسة البرلمان صاحبة غفاروفا افتتحت الاجتماع العام وقدمت جدول أعماله.

    ويتضمن جدول الاعمال 12 مسألة .

    AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعقد اجتماعا عاما تاليا
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