  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب اليابان

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:١٣]

    طوكيو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هوكايدو شمال اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 90 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب اليابان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    عدد المصابين بكورونا يبلغ 19133 شخص في رومانيا
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١١]
    بيلاروس: أصيب 42556 شخص وتوفي 235 مصاب بكوفيد 19
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
    ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الامريكية
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    حصيلة ضحايا كورونا في العالم تتجاوز 371 الف شخص
    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب اليابان