ارتفاع حجم عمليات التصدير في أذربيجان خلال يناير

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في مارس. وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير مليارين و130.1 مليون دولار أمريكي وفي مارس 957.3 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بلغت 6 مليارات و306.4 مليون دولار.