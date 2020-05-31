  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع حجم عمليات التصدير في أذربيجان خلال يناير

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٧]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في يناير وأدنى معدل لها في مارس. وبلغت قيمة عمليات التصدير في يناير مليارين و130.1 مليون دولار أمريكي وفي مارس 957.3 مليون دولار.

    يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بلغت 6 مليارات و306.4 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم عمليات التصدير في أذربيجان خلال يناير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
    تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر فبراير
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٤٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
    جورجيا تتطلع زيادة حجم الغاز الطبيعي من روسيا
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٢]
    جورجيا تخفض حجم الغاز الطبيعي الذي تستورده من أذربيجان
    ارتفاع حجم عمليات التصدير في أذربيجان خلال يناير