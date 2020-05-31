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    إعفاء مواطني تركيا عن الفيزا للسفر الى أذربيجان لمدة اقصاها 90 يوما

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 31 مايو (أذرتاج).

    سيتم إعفاء مواطني تركيا عن الفيزا للسفر الى أذربيجان لمدة أقصاها 90 يوما.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المجلس الوطني ناقش في جلسته اليوم مشروع قانون حول التصديق على اتفاقية "الإعفاء المتبادل عن الفيزا، الموقعة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا.

    تنص الوثيقة على انه يلغى طلب الفيزا للسفر الى أذربيجان لمدة أقصاها 90 يوما للمواطنين المالكين جواز سفر موثوق به لجمهورية تركيا.

    يجب الذكر ان هذه المدة في القانون الساري كانت 30 يوما.

    AZERTAG.AZ :إعفاء مواطني تركيا عن الفيزا للسفر الى أذربيجان لمدة اقصاها 90 يوما
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