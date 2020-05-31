وزارة الدفاع الأذربيجانية: قوة السلاح لغة وحيدة للتحدث بها مع العدو
AzerTAg.az
٣١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
باكو، 31 مايو ، أذرتاج
جيش أذربيجان سيستخدم حتما من الحق في تطبيق القوة من اجل تحرير الأراضي المحتلة.
قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية ردا على استجواب وكالة أذرتاج إن تدابير ستتخذ ستكون اكثر زلزالا وتدميرا قياسا إلى أمثالها في سني 2015م و2016م و2018م. وستبوء العدو بخسائر كبيرة تؤدي بدورها إلى هزيمته تماما.
وأكدت الوزارة في ردها على أن اللغة الوحيدة للتحدث مع العدو هي قوة السلاح وسنستخدم من ذلك من اجل اجبار قوات الاحتلال الأرميني على ترك حدود أراضينا. وسيتوصل جندي اذربيجاني إلى ذلك حتما بقوة سلاحه.
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