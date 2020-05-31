ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إيران

طهران، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور انه تم تسجيل 57 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 7 آلاف و734 شخص.

وارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 2282 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 148 الف و950 شخص.

تعافى 116 ألف و827 مصاب تمام وترخصوا.