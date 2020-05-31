تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورنا في مصر

القاهرة، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مصر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة المصرية ان عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1367 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 23449.

وتم تسجيل 34 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 913 شخص.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى فيروس كورونا حتى الآن بلغ 5693 شخص.

أعلنت الحكومة المصرية عن إغلاق المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية في الفترة ما بين 31 مايو و15 يونيو. سيكون من الضروري أن يرتدي الناس أقنعة طبية في الأسواق والبنوك والمؤسسات الحكومية والخاصة والمواصلات العامة.

سيتم تغريم المخالفين 120 دولار أو يتم احتجازهم إداريًا.