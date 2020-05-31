زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ليتوانيا

ويلنوس، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا 1670 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 299 ألف و428 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 70 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

وبلغ عدد المتعافين من مرضى فيروس كورونا حتى الآن 1229 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلدان الثلاثة.