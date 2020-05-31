  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ليتوانيا

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٣٥‎]

    ويلنوس، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا 1670 شخص.

    قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 299 ألف و428 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 70 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

    وبلغ عدد المتعافين من مرضى فيروس كورونا حتى الآن 1229 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلدان الثلاثة.

    AZERTAG.AZ :زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ليتوانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    عدد المصابين بكورونا يبلغ 19133 شخص في رومانيا
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١١]
    بيلاروس: أصيب 42556 شخص وتوفي 235 مصاب بكوفيد 19
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]
    ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الامريكية
    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    حصيلة ضحايا كورونا في العالم تتجاوز 371 الف شخص
    زيادة حصيلة ضحايا كورونا في ليتوانيا