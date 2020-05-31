حصيلة ضحايا كورونا في العالم تتجاوز 371 الف شخص

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

تجاوز عدد حالات وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 في العالم 371 ألف شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الإصابة بهذا الفيروس وصلت الى 6 ملايين و176 ألف و278 شخص وفقد 371 ألف و286 شخص حياتهم وتعافى مليونين و745 ألف و11 مصاب تماما.

تحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الأولى في عدد الإصابات. أصيب مليون و816 الف و897 شخصا بكوفيد 19. تليها البرازيل (499 الف و966 شخص) وروسيا (405 الف و843 شخص) وإسبانيا (286 الف و308 شخص) وبريطانيا العظمى (272 ألف و826 شخص) وإيطاليا (232 الف و664 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 105 ألف و557 شخص. تم تسجيل 38 ألفا و376 حالة وفاة في المملكة المتحدة و33 الفا و340 شخص في إيطاليا و28 ألفا و849 شخص في البرازيل و28 ألفا و771 شخص في فرنسا و27 الفا و125 شخص في إسبانيا.

وبحسب الموقع الالكتروني، يبلغ معدل الوفيات بين سكان العالم 47.6 شخص لكل مليون شخص. ويبلغ هذا الرقم في إسبانيا 580 شخص و566 شخص في المملكة المتحدة و551 شخص في إيطاليا و441 شخص في فرنسا و319 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية و136 شخص في البرازيل و133 شخص في بيرو و103 شخص في ألمانيا و92 شخص في إيران و54 شخص في تركيا.