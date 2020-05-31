ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الامريكية

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم تسجيل أكثر من 24 الف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة الامريكية.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بواقع 24 الف و146 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و817 الف و409 شخص.

وتم تسجيل 967 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 105 الف و575 شخص.

يذكر ان الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الإصابة بهذا الفيروس وصلت الى أكثر من 6 ملايين و185 ألف شخص وفقد 371 ألف و401 شخص حياتهم وتعافى مليونين و745 ألف و611 مصاب تماما.