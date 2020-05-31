طبيب: أصيب 248 شخص بكوفيد 19 وتعافى 101 شخص منه

باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 248 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم السابق. وتعافى 101 شخص من هذا المرض خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان إن المصابين الاثنين من مواليد عامي 1956 و1960 اللذين كانت عيناتهما ايجابية توفيا.

واضاف أن 5494 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الحين وتعافى 3428 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 63 مصابا ويستمر علاج 2003 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص وتقدر احوال 56 مصابا منهم حرجة و65 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 298.648 فحص طبي.