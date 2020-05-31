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    بيلاروس: أصيب 42556 شخص وتوفي 235 مصاب بكوفيد 19

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١١]

    مينسك، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 42 الفا و556 شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيلاروس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان 18 الفا و514 مصاب منهم تعافوا بالعلاج وتوفي 235 مصاب.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة حتى الآن 542 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :بيلاروس: أصيب 42556 شخص وتوفي 235 مصاب بكوفيد 19
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