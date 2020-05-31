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    عدد المصابين بكورونا يبلغ 19133 شخص في رومانيا

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:١٨]

    بوخارست، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 151 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 19 ألفا و133 شخص.

    وتعافى 13046 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن وفقد 1253 مصاب حياتهم.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكورونا يبلغ 19133 شخص في رومانيا
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