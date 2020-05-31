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    المجلس الوطني يتبنى تعديلات في قانون المخالفات الإدارية في عقوبات خرق متطلبات استخدام وسائل وقاية الجهاز التنفسي الشخصية

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٥‎]

    باكو، 31 مايو ، أذرتاج

    بحث المجلس الوطني في اجتماعه العام المنعقد اليوم 31 مايو في تعديلات في قانون المخالفات الإدارية.

    أفادت أذرتاج أن التعديلات كانت تنص على تحديد عقوبات مخالفة متطلبات استخدام وسائل وقاية الجهاز التنفسي الشخصية خلال فترة الحجر الصحي وتحدد عقوبات مالية تطبق على الأشخاص الطبيعية قدر 50 ماناتا وعلى المسؤولين والموظفين 100 مانات وعلى الأشخاص الاعتبارية 200 مانات وفي حال تكرارها مضاعفة الغرامات المذكورة.

    وتبنى المجلس الوطني التعديلات بعد المناقشة في القراءة الأولى.

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