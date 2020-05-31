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    تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر فبراير

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    باكو، 31 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان أعلى معدل لعمليات استيراد هذا العام سجل في فبراير وأدنى معدل في يناير. ووصلت قيمة عمليات التصدير في فبراير إلى مليار و66.4 مليون دولار أمريكي وبلغت 720.9 مليون دولار في يناير.

    يذكر ان قيمة المنتجات المستوردة للبلاد بلغت 3 مليارات و381.8 مليون دولار خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :تنفيذ معظم عمليات الاستيراد في البلاد خلال شهر فبراير
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