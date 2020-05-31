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    فرض عقوبات جديدة على إيران

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٦]

    طهران، 31 مايو، أذرتاج

    جاء في بيان وزير الخارجية الأمريكية بومبيو أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران.

    أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن مايكل بومبيو قال إن اسمي عالمين إيرانيين يجريان أبحاثاً نووية في المجال المدني مدرجان في قائمة العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، مُنحت الشركات الروسية والصينية المشاركة في بناء محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران 60 يوماً لتعليق أعمالها. إذا لم تتوقف هذه الشركات عن العمل في إيران خلال هذه الفترة، فسيتم فرض عقوبات عليها.

    وتعليقاً على خطوة واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن العقوبات الجديدة تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

    وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل إنه يأسف لقرار الولايات المتحدة.

    رابيل كتانوف

    المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

    طهران

     

    AZERTAG.AZ :فرض عقوبات جديدة على إيران
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