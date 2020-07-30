تدشين الطريق الواصل بين قوخموق وبالتالي وباباراتما وقاراداغلي وقودولا وداشوز بعد إعادة البناء في شاكي

شاكي، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

دشن اليوم الطريق البري الواصل بين قوخموق وبالتالي وقاراداغلي وقودولا وداشوز بعد اعادة البناء والإصلاح وذلك على هامش زيارة يقوم بها لمحافظة شاكي الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في افتتاح الطريق.

وجاء فيها أن الطريق يربط بين 6 مناطق سكنية يقطنها 11 ألف نسمة وطوله 33 كم وهو من الدرجة الفنية الرابعة ذي الشريطين المروريين المعاكسين.

واحيط رئيس الدولة علما بسير اعمال بناء الطريق البري الواصل بين جايقاراقويونلو وتوران وجييرلي وقوزلوبولاق وصاريجا وقاياباشي وبولوده ره وقاراتوررباق في المحافظة.

يربط الطريق المذكور8 مناطق سكنية يقطنها 11 ألف نسمة.