باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) تصدرت تركيا وتونس وإيران قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – يونيو من العام الحالي. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا مليار و216.4 مليون دولار ومع تونس 144.5 مليون دولار أمريكي ومع إيران 155.5 مليون دولار. ارتفع حجم التبادل التجاري مع تونس وتركيا وانخفض مع إيران مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

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