إيران: 226 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم

طهران، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

زادت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد في إيران.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 2621 شخص وحصيلة الضحايا إلى 226 مصاب.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سعدات لاري ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 2621 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 301 الف و530 شخص.

تم تسجيل 226 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 16 ألفا و569 شخص.

تعافى 261 الف و200 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.