ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في العالم

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 7 آلاف و34 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 670 الف و918 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 290 الف و459 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 17 مليونا و214 ألف و379 شخص.

وتعافى 10 ملايين و727 ألف و382 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: برازيل وإسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 4 ملايين و568 ألف و375 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها البرازيل (مليونان و555 الف و518 شخص) والهند (52 الفا و249 شخص) وروسيا (834 الف و499 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 153 ألف و848 شخص. تم تسجيل 90 ألفا و188 حالة وفاة في البرازيل و45 ألفا و961 حالة في المملكة المتحدة و35 الفا و129 شخص في إيطاليا و45 ألفا و361 شخص في المكسيك.