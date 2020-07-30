الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 10 آبار ارتوازية لدى 10 مناطق سكنية في غابالا

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثلاثين من يوليو تموز اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة غابالا ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 700 ألف مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 10 آبار ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 10 مناطق سكنية يقطنها 14880 نسمة بمحافظة غابالا.