وزارة المالية تقدم الى مجلس الوزراء مقترحاتها لاعادة النظر في ميزانية الدولة لعام 2020م

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف بشأن اعادة النظر في ميزانية الدولة لعام 2020م في اجتماع مجلس الوزراء المكرس لنتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية للنصف الاول من عام 2020م والمهام المنوطة قدمت وزارة المالية الى مجلس الوزراء حزمة ميزانية ذات الصلة مرفقة بمشروع قانون معد "في ادراج التعديلات في القانون الاذربيجاني في ميزانية الدولة لعام 2020م".