أذربيجان: تجاوز عدد المتعافين 25 ألف شخص

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

أصيب 339 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 673 شخص من هذا المرض ووفاة 3 أشخاص.

واضيف أن 31 ألفا و560 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الآن وتعافى 25 الفا و168 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 441 مصاب ويستمر علاج 5951 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 717 الف و164 فحص طبي.