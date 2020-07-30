اجلاء 30 مواطنا آخرين من أكتاو

نور سلطان، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم اجلاء 30 مواطنا أذربيجانيا ما استطاعوا مغادرة من كازاخستان الى هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القنصلية العامة لأذربيجان في أكتاو أن 30 مواطنا اذربيجانيا ودعوا على متن عبارة "البروفيسور جول" التابعة لشركة "ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية".

يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.