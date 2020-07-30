يمكن تسلم لحوم الأضاحي من خلال نقاط البيع شبكات الماركيت ومنصة المبيعات عبر الإنترنت لوزارة الزراعة

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

من المهم للغاية أن يقوم الناس بأعمالهم الصالحة في بيئة آمنة وصحية خلال الأعياد المقدسة حفاظاً على صحة السكان. يجب أن يوضع في الاعتبار أنه من الواجب على كل واحد منا بكوننا مسلمين ومواطنين مراعاة قواعد الصحة والأمن في ايام عيد الأضحى الذي يشمل الطهارة الروحية والنقاء.

وأبلغ قسم ضمان المعلومات والحلول المبتكرة بوكالة الأمن الغزائي أذرتاج أن ايام عيد الأضحى هذا العام تتزامن مع فترة الوباء وتطالب الأنشطة في البيع والذبح وإلخ تعاملاً خاصاً مع الأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة. لذلك، يمكن المواطنين الحصول على لحوم الاضاحي عن طريق طلبها مسبقاً من خلال نقاط البيع وشبكات السوق المختلفة ومنصة المبيعات عبر الإنترنت لوزارة الزراعة. ويتمكن المواطنون من الحصول من هذه النقاط على لحوم الذبائح التي وضعت قيد الرقابة البيطرية وتم ذبحها وفقاً للمتطلبات الصحية والنظافة.

بغية ضمان احتفال الناس بالعيد في بيئة آمنة وصحية أثناء الوباء، وكذلك لضمان الامتثال للتشريعات القائمة بخصوص ذبح الحيوانات، لا ينصح ذبح الحيوانات في الشوارع وجوانب الطرق وفي المتنزهات والأماكن العامة الأخرى وفي المناطق ذات المخاطر الخاصة.

انطلاقاً من مسؤولياتها الوظيفية، ستواصل وكالة الأمن الغذائي تنفيذ إجراءات الرقابة البيطرية ومراقبة صحة الحيوان في ايام عيد الأضحى كالمعتاد وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات الصلة لضمان الاحتفال بالعيد في بيئة صحية وآمنة.