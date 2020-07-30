عمدة لوس أنجلوس يدين الهجمات على أعضاء الجالية الأذربيجانية

باكو، 30 يوليو، أذرتاج

بعث عمدة لوس أنجلوس إيريك غارسيتي رسالة إلى القنصل العام لأذربيجان في لوس أنجلوس نسيمي أغاييف يدين بشدة فيها العنف ضد الأذربيجانيين أمام القنصلية العامة في 21 يوليو، مشيرًا إلى أن قسم شرطة لوس أنجلوس يحقق في الحادث.

افادت وكالة أذرتاج هذا نقلا عن القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجليس.

قال العمدة في رسالته إن حرية التجمع والكلام هي حجر الزاوية في القيم الأمريكية وإن هذه الحريات مضمونة في لوس أنجلوس لسنوات عديدة، مضيفاً أن العنف غير مقبول في لوس أنجلوس. وقال إيريك غارسيتي إن الجهود ستتواصل لضمان أمن الجالية الأذربيجانية التي تعيش في لوس أنجلوس.