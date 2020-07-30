علاج المرضى المصابين بكوويد-19 في المستشفى النموذجي في إسماعيلي

إسماعيلي، 30 يوليو، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج تستمر الأعمل المنجزة لمنع تفشي وباء الفيروس التاجي في بلدنا وتنظيم مستوى عال من العلاج للمصابين بهذا الفيروس وضمان تعافيهم في أسرع وقت تحت الإشراف المباشر للرئيس إلهام علييف. تتخذ التدابير الوقائية العاجلة الضرورية بناء على تعليمات الرئيس منذ بداية تفشي الفيروس.

تم افتتاح المستشفى النموذجي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في إسماعيلي بمشاركة الرئيس إلهام علييف. كما هو الحال في المستشفيات النموذجية الأخرى، فإن هذا المرفق لديه جميع الشروط لاستقبال وعلاج المرضى الذين يعانون من عدوى فيروسات الكورونا المعتدلة. يتم تحديث المستشفى النموذجي بمعدات إضافية لاستقبال المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة.

قالت كبيرة الأطباء في مستشفى إسماعيلي المركزي نرجيس رحيموفا لوكالة أذرناج إنه حتى الآن، كنا نرسل مرضانا المصابين بـ COVID-19 في إسماعيلي إلى مستشفيات الحجر الصحي في مناطق أخرى. بعد هذا اليوم، سيتم علاج مرضانا المصابين بـ COVID-19 وفحصهم في مستشفى نموذجي افتتح في مقاطعة إسماعيلي. يحتوي المستشفى على قسم إنعاش وعلاج وهو مجهز أيضاً بمعدات حديثة. يحتوي المستشفى النموذجي الذي يتكون من ثلاثة مبان فيها 200 سرير في 100 جناح. سيتم علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي في هذا المستشفى.

بحسب كلامها، فإن مجمع الوحدات النموذجية مجهز بمولد الأكسجين المركزي، بالإضافة إلى نظام التهوية.

ليس من قبيل الصدفة أن الأعمل المنجزة في أذربيجان فيما يتعلق بـ COVID-19 اليوم استشهدت به منظمة الصحة العالمية كمثال. إن بناء 10 مستشفيات نموذجية جديدة بمبادرة من الرئيس إلهام علييف له أهمية خاصة في العمل المعقد المنجز في هذا الاتجاه. يلعب هذا العمل دوراً استثنائياً في زيادة مخزون السرير المعدي في المستشفيات القائمة حتى يتمكن النظام الصحي في البلاد من الصمود أمام هذا التحدي العالمي غير المسبوق والعدد المتزايد من المرضى خلال نظام الحجر الصحي الخاص.