الخارجية الروسية: روسيا مستعدة للتعاون بنشاط مع تركيا في تحقيق الحوار السياسي بين باكو ويريفان

موسكو، 30 يوليو، أذرتاج

إن روسيا إلى جانب تركيا، مستعدة للمساعدة بنشاط في تحقيق الحوار السياسي بين باكو ويريفان.

تفيد أذرتاح أن هذا البيان صدر من نائب رئيس إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف في المؤتمر الصحفي في موسكو.

قال نائب رئيس إدارة الإعلام والصحافة: “إن التصعيد الأخير للوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وهما صديقان لنا أثار قلقا كبيرا في روسيا. إننا مقتنعون بأنه، مثل أي خلاف آخر في الساحة الدولية، يجب حل نزاع قارباغ الجبلية الذي طال أمده بالوسائل السلمية فقط ومن خلال المفاوضات الدبلوماسية. ويشارك الرئيسان المشاركان الآخران من الولايات المتحدة وفرنسا لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا موقفنا، وكذلك في الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأكد المسئول في وزارة الخارجية الروسية أن القيادة الروسية، مع التنسيق بشركائها الرئيسيين في المنطقة، تبذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد على الحدود مرة أخرى من خلال التفاعل العملي. "خلال المكالمات الهاتفية الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الأذربيجاني والأرمني، اقتنعنا مرة أخرى بأن باكو ويريفان ستدعمان أي نهج. ناقشنا المسألة بالتفصيل على مستوى رؤساء الدول في 27 يوليو وعلى مستوى وزراء الخارجية في 23 يوليو.

وشدد على أن روسيا وتركيا تشعران بقلق بالغ إزاء التطور الخطير للأحداث في المنطقة، بحجة أنه لا يوجد بديل للحل الدبلوماسي السياسي القائم على اساس مبادئ القانون الدولي، ومصالح شعبي أذربيجان وأرمينيا.

وقال "نحن عازمون على مواصلة العمل مع شركائنا، بما في ذلك تركيا لمنع تصعيد التوترات وتحقيق الاستقرار في الوضع العام في جنوب القوقاز والمساعدة بنشاط في تحقيق الحوار السياسي بين يريفان وباكو".

فريده عبد الله ييفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

موسكو