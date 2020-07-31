الرئيس الأذربيجاني يجري مكالمة هاتفية بالرئيس الكازاخي الاول

باكو، 31 يوليو (أذرتاج).

أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مكالمة هاتفية بالرئيس الكازاخستاني الاول نورسلطان نظربايف.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن تهانيه لنورسلطان نظربايف والشعب الكازاخي الشقيق بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا للرئيس الكازاخي الاول موفور الصحة وللشعب الكازاخي دوام الازدهار.

قال الرئيس إلهام علييف ان كازاخستان أحرزت انجازات كبيرة تحت قيادة نورسلطان نظربايف واجتازت طريق التنمية المجيد. ولعب نظربايف دورا كبيرا في تطوير العلاقات الثنائية المعتمدة على مبادئ الصداقة والاخوة.

من جانبه ابدى نورسلطان نظربايف شكره على الانتباه والتبريكات ونقل اطيب امنياته الى الرئيس الأذربيجاني وشعبه.

واشاد الرئيس إلهام علييف ببيان ادلى به مجلس التعاون التركي، الذي نظربايف رئيسا فخريا له، حول الحداث التي وقعت نتيجة الاستفزاز العسكري الأرميني في الحدود بين ارمينيا واذربيجان واصفا اياه بالمؤشر التالي على تضامن الدول التركية. وأتمنى رئيس جمهورية أذربيجان لنورسلطان نظربايف موفور الصحة ونجاحات جديدة في نشاطه.